Neu gewonnene Freizeit: So lässig ist Katie Holmes unterwegs

Offenbar macht sie sich jetzt eine entspannte Zeit! Katie Holmes (45) wurde am Mittwoch von Fotografen erwischt, wie sie gemütlich einen Eiskaffee in New York City genoss, während ihre Tochter Suri Cruise (18) sich allmählich in das College-Leben einlebt. Die Schauspielerin zog mit einem auffälligen Grafik-Print-Oberteil und weit geschnittenen Hosen die Blicke auf sich. Abgerundet wurde ihr Look durch Sneakers, einer ziemlich großen Handtasche und Sonnenbrille. Katie trug ihr Haar in lockeren Wellen und verzichtete auf Make-up. Während ihre Tochter Suri also büffelt, lässt es sich Mama Katie gut gehen.

Doch auf der faulen Haut liegt die 45-Jährige dennoch nicht. Derzeit probt Katie nämlich am Barrymore Theatre für die neue Produktion von Thornton Wilders "Our Town". Auf Instagram drückte die Schauspielerin kürzlich ihre Begeisterung aus: "Ich liebe die Arbeit an "Our Town". Wir stecken mitten in den Proben und haben eine wunderbare Zeit zusammen." Sie wird die Rolle der Mrs. Webb spielen und steht neben Schauspielgrößen wie Richard Thomas und Jim Parsons (51) auf der Bühne. Die Preview-Vorstellungen beginnen am 17. September, die offizielle Premiere ist für den 10. Oktober angesetzt.

Ihre Tochter Suri hat derweil große Ambitionen, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Sie studiert nämlich Schauspiel und Tanz an der Carnegie Mellon University. Katie teilt Suri mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62), von dem sie geschieden ist. Tom, der wegen seiner Zugehörigkeit zur Scientology-Kirche keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter pflegt, sorgt dennoch finanziell für sie und übernimmt auch die College-Gebühren. Die 18-Jährige wird an der Universität unter anderem Kurse über die Filme von Stanley Kubrick (✝70) belegen können, darunter Klassiker wie "2001: Odyssee im Weltraum" und "Eyes Wide Shut", in dem ihr Vater Tom Cruise einst die Hauptrolle spielte.

ActionPress Suri Cruise, 2024

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Tochter Suri im November 2007

