Wahnsinn, wie die Zeit vergeht! Suri Cruise (14), die Tochter der US-amerikanischen Schauspieler Katie Holmes (41) und Tom Cruise (58), ist mittlerweile bereits ein waschechter Teenager: Suri ist schon 14 Jahre alt. Dabei stellen vielen Fans mit der Zeit immer wieder fest, wie ähnlich sie ihrer berühmten Mutter im Laufe der Zeit geworden ist. Jetzt wurde das Promi-Kind in New York City gesichtet – und dabei fiel auf: Suri sieht tatsächlich immer mehr aus wie ihre Mama Katie!

Diese Paparazziaufnahmen zeigen Suri zusammen mit ihren beiden Hunden im New Yorker Stadtteil Downtown Manhattan: Am vergangenen Samstag war die 14-Jährige ganz alleine auf dem Weg zu einem Hundesalon, um ihre zwei kleinen Vierbeiner so richtig verwöhnen zu lassen. Auf den Fotos trägt der Teenager eine trendige, weit geschnittene Jeans, ein weißes Oberteil mit Rüschen und lässige Flip-Flops. Dazu kombiniert Suri ein richtiges Statement-Teil: Eine knallrote Tasche. Doch nicht nur ihr modebewusster Kleidungsstil ähnelt dem ihrer Mutter immer mehr, auch ihre ausdrucksstarken Augen und markanten Gesichtszüge erinnern an Katie.

Während Suri sich um das Wohlergehen ihrer beiden Hunde kümmerte, widmete sich ihre Mutter Katie einer ganz anderen Beschäftigung: Der Hollywoodstar wurde in einem New Yorker Antiquariat gesehen. Dort ging Katie offenbar ihrer Leidenschaft für Kunst nach, denn sie durchstöberte den Laden auf der Suche nach einem Gemälde.

MEGA Suri Cruise im August 2020 in New York City

MEGA Suri Cruise im August 2020 in New York City

Getty Images Katie Holmes beim Tribeca Film Festival Artists Dinner im April 2019



