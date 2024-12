Kontaktabbruch: Suri Cruises Sommerromanze soll vorbei sein

Im Juni dieses Jahres zeigte sich Suri Cruise (18) erstmals mit dem TikTok-Sänger Toby Cohen. Damals begleitete der Musiker die Tochter von Tom Cruise (62) zu ihrem Abschlussball – und danach schienen die beiden eine kleine Romanze miteinander gestartet zu haben. Diese soll jetzt allerdings vorbei sein. Ein Insider verriet gegenüber der Daily Mail: "Sie trennten sich im Stillen am Ende des Sommers. Suri glaubte, dass sie verliebt war und hatte keine Angst, es der Welt zu zeigen, daher war die Trennung nicht leicht für sie, aber sie hat es mit Hilfe ihrer Freunde verarbeitet." Außerdem studieren sie an unterschiedlichen Universitäten in verschiedenen Staaten, daher war die Trennung auch eine logische Entscheidung.

Suri musste sich mit der Trennung allerdings nicht nur von einer romantischen Beziehung verabschieden, sondern auch von einem Menschen, dem sie platonisch nahegestanden hatte. "Sie war lange Zeit gut mit ihm befreundet, was es besonders schwer machte, aber sie ist eine starke junge Frau", versichert der Informant weiter. Er fügte hinzu: "Als sie in die Schule kam und die beiden wegzogen, wusste sie, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte." Der Promi-Spross und Toby sollen aktuell keinen Kontakt haben, doch es soll auch kein böses Blut zwischen ihnen fließen.

In ihrem ersten Semester am College scheint es Suri wirklich gut zu gehen. Die Tochter von Katie Holmes (45) studiert Schauspiel und Tanz – wofür die Universität auch eine ganze Stange Geld verlangt. Die Kosten dafür übernimmt Suris Papa Tom. Tatsächlich zahlt er rund 60.000 Euro pro Jahr für die private Bildung seiner Tochter. Wie dasselbe Magazin schon früher berichtete, wurde das bereits vor Jahren so festgelegt. In den Scheidungsdokumenten von Katie und Tom steht es klipp und klar: Tom soll für jegliche Ausgaben von Suri aufkommen, darunter auch "medizinische, zahnmedizinische, Versicherungs-, Ausbildungs-, College- und andere außerschulische Kosten".

Anzeige Anzeige

LRNYC / MEGA Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

Anzeige Anzeige