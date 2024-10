Katie Holmes und ihre Tochter Suri spazieren durch New York

Für Katie Holmes (45) gibt es Grund zur Freude: Die Schauspielerin ist wieder mit ihrer geliebten Tochter Suri Cruise (18) vereint! Derzeit absolviert das einzige Kind von Katie und ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62) sein erstes Semester an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Die aktuellen Herbstferien nutzt der Spross, um gemeinsam mit Mama durch die Metropole New York City zu schlendern. Wie neue Schnappschüsse des Mutter-Tochter-Duos beweisen, genossen die beiden am Mittwoch einen entspannten Spaziergang durch den Big Apple. Die Fotos, welche unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die zwei Arm in Arm, während sie einige Besorgungen erledigen.

Die US-Amerikanerin unterstützt ihre Tochter in ihrem neuen Lebensabschnitt, wo sie nur kann. Obwohl der 45-Jährigen der Abschied von Suri nicht leichtfiel, freut sie sich doch sehr über die Tatsache, dass ihr Nachwuchs an solch einer renommierten Einrichtung angenommen wurde. In einem Interview mit Town & Country betonte sie bereits euphorisch: "Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich freue mich sehr für sie."

Nicht nur die 18-Jährige erlebt im Moment eine spannende Zeit der Veränderung. Auch Katie kann voller Stolz auf ihr neuestes Projekt blicken: Vergangene Woche feierte ihr neues Theaterstück "Our Town" am Broadway seine Premiere! Die Hauptdarstellerin der neuen Produktion war in Anbetracht des riesigen Zuspruchs und Applauses nach der ersten Vorstellung vollkommen überwältigt. In ihrer Instagram-Story dankte Katie im Anschluss ihrem Co-Star Hagan Oliveras, der sein Debüt an ihrer Seite gab: "Mich mit dir am Eröffnungsabend zu verbeugen, hat mir die Tränen in die Augen getrieben."

ActionPress Suri Cruise, 2024

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

