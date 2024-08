Behandelt Suri Cruise die Sexszenen von Papa Tom an der Uni?

Vor einigen Tagen verließ Suri Cruise (18) ihr Zuhause, um Schauspiel und Tanz an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh zu studieren. Dort kann sie aus einem breiten Kursangebot wählen, welches neben Film, Theater, Gesang und Tanz auch Yoga umfasst. Dem Bericht von Daily Mail zufolge ist es sogar Teil des Lehrplans, einen Kurs namens "Stanley Kubrick und seine Filme" zu belegen: In diesem wird auch der Sex-Kult-Film "Eyes Wide Shut" ihres Vaters Tom Cruise (62) mit seiner damaligen Ehefrau Nicole Kidman (57) behandelt.

In dem besagten Film aus dem Jahr 1999 spielte das damalige Traumpaar Hollywoods ein Liebespaar, welches auch die ein oder andere heiße Szene vor der Kamera drehte. Diese darf die einzige Tochter von Katie Holmes (45) dann offenbar in allen Einzelheiten analysieren, was sicher nicht im Sinne der baldigen Studentin sein dürfte. Möglicherweise kann sie sich jedoch auch mit anderen Produktionen des gefeierten Regisseurs auseinandersetzen – dem Unterrichtsplan zufolge stehen dafür polarisierende Werke wie "Lolita" und "The Shining" zur Auswahl.

Der berühmte Vater von Suri ist jedoch nicht nur Teil des Unterrichtsstoffes – er lässt auch das nötige Kleingeld für ihr elitäres Studium springen! Die jährlichen Kosten für ihre College-Ausbildung, welche an der privaten Universität in Pittsburgh rund 60.000 Euro betragen, muss der Filmstar komplett selbst tragen. Dies wurde so bei der Scheidung von seiner Ex Katie bereits 2012 fest beschlossen. Ein nahestehender Freund von Tom bestätigte gegenüber Daily Mail: "Tom zahlt tatsächlich für Suris Schulgeld, er hat immer für ihre Ausbildung bezahlt und würde nie damit aufhören, da er ein aufrichtiger Kerl ist."

Warner Bros (Getty Images) Collage: Nicole Kidman und Tom Cruise im Kultfilm "Eyes Wide Shut"

Getty Images / TIMOTHY A. CLARY Katie Holmes, Tom Cruise und Tochter Suri beim New York Marathon 2007

