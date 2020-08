Und wieder neue Gerüchte um diese Eheleute in spe! Seit Brooklyn Beckhams (21) Verlobungs-News im vergangenen Juli vergeht nahezu kein Tag ohne Updates von seiner Beziehung mit Nicola Peltz (25). So hieß es zuletzt, dass das Paar zwei Trauungen plane – nur wenige Tage später trug der Kickersohn allerdings einen Goldring am Finger, was wiederum das Gerücht entstehen ließ, dass das Duo bereits geheiratet habe. Jetzt spekulieren die Fans sogar über Kindersegen im Hause Beckham-Peltz!

Grund für die vermutete frohe Botschaft ist Nicola selbst! Auf Instagram teilt die Schauspielerin zwei Schnappschüsse mit ihrem Verlobten, auf denen die "Transformers"-Darstellerin ein lockeres Kleid trägt. Die Aufnahmen, auf denen der 21-Jährige der 25-Jährigen einen Kuss auf die Wange aufdrückt, ziert die US-Amerikanerin mit einer ziemlich doppeldeutigen Bildunterschrift: "baby b", schreibt die Blondine – und löst damit bei ihren Followern heiße Diskussionen aus.

"Entschuldige bitte, Baby?", lautet einer der Topkommentare. Ein anderer User hinterfragt die angedeutete Baby-News gar nicht erst: "Glückwunsch zur Schwangerschaft". Fest steht aber, dass "baby b" auch ein Kosename für Brooklyn sein könnte – bleibt also abzuwarten, ob sich das Pärchen noch dazu äußern wird.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im August 2020

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz, Schauspielerin

