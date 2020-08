Große Trauer um Trini Lopez. Bereits in jungen Jahren entdeckte der gebürtige Texaner seine Leidenschaft zur Musik. Als Jugendlicher verdiente er sich bereits als Straßenmusiker sein Taschengeld. Wenige Jahre später gründete der Sänger seine erste Band, mit der er auch einen Plattenvertrag an Land zog. Zu den erfolgreichsten Songs seiner Solokarriere zählte unter anderem der Hit "If I Had a Hammer", mit dem er die Charts stürmte. Jetzt folgen traurige Neuigkeiten: Trini ist verstorben.

Wie sein engster Freund und Musikerkollege Joe Chavira gegenüber Fox News mitteilte, ist Trini am vergangenen Dienstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Demnach soll der "Lemon Tree"-Interpret bereits seit zwei Monaten im Krankenhaus gewesen und an den Folgen seiner Coronaerkrankung verstorben sein. Zum Todeszeitpunkt befand sich Trini in seiner Wahlheimat im kalifornischen Palm Springs.

Trini war nicht nur als Popsänger bekannt – der Künstler war auch vor der Kamera aktiv. Kurz vor seinem Tod drehte der US-Amerikaner einen Dokumentarfilm über sein eigenes Leben. Einen Mitschnitt soll Trini sogar erst kürzlich zur Genehmigung angesehen haben.

Getty Images Trini Lopez im April 1966

Getty Images Trini Lopez, Musiker

Getty Images Trini Lopez, Künstler

