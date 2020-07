Netflix-User können sich Jason Momoa (40) bald so oft als Aquaman ansehen, wie sie wollen! Als die Comicverfilmung im Jahr 2018 erschienen ist, stürmten nicht nur die üblichen Superhelden-Fans die Kinosäle, denn: Der Film birgt neben einer Menge Action auch viele oberkörperfreie Szenen seitens des superheißen Game of Thrones-Stars. Insgesamt spielte der Streifen weltweit stolze 1,148 Milliarden US-Dollar ein und befindet sich heute auf Platz 23 der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Für alle Fans gibt es jetzt tolle Neuigkeiten: "Aquaman" erscheint im kommenden Monat auf Netflix!

Fans von Comicbuchverfilmungen kommen im August so richtig auf ihre Kosten! Wie der Streamingdienstanbieter via Instagram verkündete, können die User sich am 25. August über "Aquaman" freuen und obendrauf am 31. August über den düsteren Mega-Hit "Venom" – mit Schauspiel-Hottie Tom Hardy (42) in der Hauptrolle! Und als wären diese beiden Erfolgsstreifen noch nicht genug, trumpft Netflix noch mit einem dritten Kassenschlager auf: Nach "Kingsman: The Secret Service" erscheint auch "Kingsman: The Golden Circle", die Fortsetzung der Agentenkomödie, am 15. August auf der Plattform.

Und wie sieht es an der Serienfront aus? "Arrow" Staffel sieben kommt direkt am 1. August! Außerdem wartet die dritte Staffel "Aggretsuko" auf Anime-Anhänger, die am 27. August online geht. Wer lieber ein bisschen die Lachmuskeln beanspruchen will, kann sich ab dem 15. August die fünfte Staffel "Cuckoo" mit "Brooklyn 99"-Star Andy Samberg (41) anschauen. Und die Fans von "Diebische Elstern" erfahren in der Fortsetzung ab dem 25. August endlich, wie die Geschichte rund um die drei Kleptomanen Elodie, Moe und Tabitha weitergeht.

Anzeige

MARK RALSTON/AFP via Getty Images "Aquaman"-Star Jason Momoa

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Tom Hardy, Schauspieler

Anzeige

Rachel Luna/Getty Images "Brooklyn 99"-Star Andy Samberg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de