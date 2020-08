Katy Bähm (26) erinnert sich an dunkle Zeiten ihres Lebens! Schon bei Queen of Drags blieb der Dragstar mit seiner quirligen, schrillen Art in Erinnerung und auch beim aktuellen Auftritt im Promi Big Brother-Container scheint es so, als sei die TV-Bekanntheit mit ihrem Leben total im Reinen. Das soll aber nicht immer so gewesen sein. Jetzt offenbart Katy: Sie litt nicht nur an Depressionen, sondern hat sich sogar geritzt.

"Es gab Zeiten, da wusste ich mir nicht zu helfen. Wo ich nicht wusste, wohin mit mir, bin ich schwul, bin ich normal? Ich wollte meine Eltern stolz machen", erklärt die 26-Jährige in der Mittwochsfolge von Promi Big Brother. Als Teenager sei es für sie besonders schwer gewesen, mit der Situation umzugehen. Auch wenn sie mittlerweile stabiler sei, gebe es immer wieder harte Rückschläge, die sie in Gefahr bringen würden, in die Depressionen zurück zu verfallen.

Dass sie von den anderen VIPs im TV-Knast so gut aufgenommen wurde, gebe Katy aber neue Kraft. "Ich hatte Angst, dass mich die Leute nicht akzeptieren werden, weil sie mit dem Thema 'Drag' vielleicht ein Problem haben werden", begründet sie ihre Bedenken. So sei es auch für sie leichter, stolz auf sich zu sein: "Dann gucke ich in den Spiegel und merke, dass ich nichts falsch gemacht habe."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Sat.1 Katy Bähm bei "Promi Big Brother" 2020

ActionPress Katy Bähm bei den International Music Awards 2019 in Berlin

Instagram / katybaehm Katy Bähm in einer Vorher-Nachher-Collage



