Kurz vor der Geburt gibt sie noch einmal ein Bodyupdate! Schon in wenigen Tagen werden Maren (28) und Tobias Wolf zum ersten Mal Eltern. Der errechnete Geburtstermin ihres Sohnemannes Lyan River ist kommenden Freitag – und vor allem die werdende Mama kann die Entbindung ihres Babys kaum noch erwarten. Doch davor gibt Maren ihren Fans noch einmal einen Einblick in ihren letzten Schwangerschaftsmonat und verrät, wie viel sie zugenommen hat!

In einem aktuellen YouTube-Video verrät die baldige Mama, wie viel sie zurzeit auf die Waage bringt. "Laut jetzigem Stand habe ich 26 Kilo zugenommen. Das ist auch ein ordentliches Gewicht, was natürlich extra auf meinem Körper lastet", erzählt die 28-Jährige. Vor allem beim Laufen und Sitzen merke sie die Extrapfunde – doch das macht ihr nicht wirklich viel aus: "Es ist einfach nur eine Zahl und es ist überhaupt nicht dramatisch."

Nicht nur auf der Waage hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten etwas getan – auch ihr Körper selbst hat sich ziemlich verändert. "Dadurch, dass mein Bauch auch etwas größer ist – als vielleicht üblich – bin ich jetzt auch am Bauch gerissen. [...] Es ist einfach, wie es ist. Ich bin rechts und links, hinten ein bisschen am Rücken gerissen, an den Seiten gerissen und auch vorne am Bauch gerissen", so die YouTuberin ganz offen.

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf im August 2020

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de