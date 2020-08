Gerda Lewis (27) ist der Appetit vergangen! Die vergangenen Wochen waren keine leichten für die Influencerin. Im Griechenland-Urlaub mit ihren Freundinnen kam es zum Mega-Zoff: Diese warfen der einstigen Bachelorette vor, sie jahrelang gegeneinander ausgespielt zu haben. Ungefähr zeitgleich machte die Blondine auch ihre Trennung von ihrem Freund Melvin Pelzer (26) öffentlich. Dass die Vorfälle alles andere als spurlos an ihr vorbeigegangen sind, sieht man Gerda nun auch an: Sie verkündete, einige Kilos verloren zu haben!

Aufmerksamen Fans ist es nicht entgangen: Gerda wirkt in neuen Clips noch ein wenig schmaler als zuvor. So ereilten die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin diesbezüglich so einige Nachrichten – zu denen sie nun Stellung bezog: "Ich denke die Gründe, wieso, weshalb, warum ich abgenommen habe, liegen so ein bisschen auf der Hand. Ihr wisst ja, die letzte Zeit war ja nicht so easy", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Wenn sie sich in einer Stresssituation befinde, Liebeskummer oder Streit habe, könne sie einfach nichts essen. "Ich nehme in solchen Situationen immer ab", stellte Gerda fest.

Schlimm fände sie den Gewichtsverlust aber ganz und gar nicht, wie sie weiter verriet: "Irgendwie war ich auch ein bisschen dankbar, dass mir das Nicht-Essen oder das wenige Essen so leicht gefallen ist, weil ich einfach in der letzten Zeit schon ein bisschen zugenommen hatte, was überhaupt nicht schlimm ist." Dennoch habe sie sich gewünscht, zu ihrem Wohlfühlgewicht zurückzukehren. Zusätzlich trainiere Gerda nun wieder beinahe täglich: "Ich möchte das auch so beibehalten, weil ich mich mit dieser Figur sehr, sehr wohlfühle", zog sie ihr Fazit.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im August 2020

Anzeige

Instagram/gerdalewis Gerda Lewis, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de