Gerda Lewis (27) hatte es die letzten zwei Wochen wohl alles andere als leicht! Eigentlich hatte die ehemalige Bachelorette Anfang Juli ein paar entspannte Tage mit ihren besten Freundinnen Larissa (27), Doreen Petrova (25), Kristina Levina und Nina auf Kreta verbringen wollen – ihr gemeinsamer Urlaub hatte sich allerdings als Horrortrip entpuppt: Wie Gerdas BFFs gegenüber Promiflash verraten hatten, seien sie von der Ex-GNTM-Teilnehmerin jahrelang heimlich übel gegeneinander ausgespielt worden. Die Enthüllungen hatten der TV-Schönheit sichtlich zu schaffen gemacht – doch was hat sich seitdem noch alles in dem Streit getan?

Weil Larissa und Co. angekündigt hatten, brisante Details über Gerdas Liebesleben zu enthüllen, kam Letztere ihnen zuvor: Sie hatte kurz nach dem Kreta-Eklat in einem Promiflash-Interview preisgegeben, dass sie und ihr Freund Melvin Pelzer (25) sich getrennt hätten. Entgegen Gerüchten sei ihr Verflossener Keno Rüst jedoch nicht der Grund dafür gewesen. Und auch der einstige "Die Bachelorette"-Kandidat dementierte entschieden, dass Gerda ihren inzwischen Ex-Freund mit ihm betrogen habe.

Durch die vielen Spekulationen bekam Melvin in den letzten zwei Wochen immer mehr mediale Aufmerksamkeit und darf sich deshalb mittlerweile über einen blauen Haken auf seinem Instagram-Profil freuen – und das, obwohl er sich lange Zeit überhaupt nicht zu Gerdas Situation hatte äußern wollen. Inzwischen hat aber auch er ein Statement abgegeben und seiner ehemaligen Liebsten vor seiner Community den Rücken gestärkt!

Ein anderer Promi-Mann ließ es sich dagegen nicht nehmen, gegen die Beauty auszuteilen: Andreas Ongemach (28) erklärte gegenüber Promiflash, dass er den Streit zwischen den einstigen Busenfreundinnen gut nachvollziehen könne: "Gerda ist eine Frau, die alles tut, um gut nach außen zu wirken und manipuliert Menschen", behauptete der ehemalige "Die Bachelorette"-Teilnehmer – und wurde kurz darauf nun von der 27-Jährigen blockiert.

Für Larissa, Doreen, Kristina und Nina hat der große Streit aber immerhin eine gute Wendung genommen: Zwar haben alle vier ihre vermeintlich beste Freundin Gerda verloren – verstehen sich dafür aber inzwischen untereinander extrem gut: "Wir sind durch diese ganze Situation extrem zusammengewachsen und haben uns gegenseitig zum ersten Mal überhaupt die Chance gegeben, richtig in Kontakt zu sein", erzählte Larissa jetzt in einer Fragerunde auf Instagram.

Instagram / nina.bjczk Influencerin Nina

Chris Emil Janßen / Action Press Keno Rüst bei der Berlin Fashion Week 2020

Instagram/gerdalewis Gerda Lewis, Juni 2020

Instagram / e_xtina Kristina Levina in München im Juli 2020

Instagram / xoxo.rissa Influencerin Larissa, 2020



