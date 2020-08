Die GZSZ-Fans können einfach nicht zur Ruhe kommen! In den vergangenen Wochen jagt in der RTL-Daily ein Drama das nächste. Nach einem doppelten Entführungseklat, dem Serientod von Alexander Cöster (Clemens Löhr, 52) und viel Aufruhr in Emily (Anne Menden, 34) und Pauls (Niklas Osterloh, 31) Liebesleben muss jetzt die spannende Frage geklärt werden, wer der leibliche Vater von Emilys Tochter Kate ist. Ihr One-Night-Stand Roberto Falciani (Sascha Pederiva) scheidet unerwartet aus. Auch die Zuschauer stehen vor einem absoluten Rätsel.

"Neben Tuner kommen sicherlich auch noch Patrik und David infrage! Da hilft nur ein Termin bei Vera am Mittag, die hat Erfahrung mit derartigen Fällen!", gibt sich ein User auf Facebook etwas ratlos. Das Chaos in Emilys Liebesleben scheint dem Publikum mächtig zuzusetzen. Auch wenn zwischen der Dunkelhaarigen und dem vermeintlichen Fan-Favorit auf die Vaterschaft, Tuner (Thomas Drechsel, 33), in der Vergangenheit tatsächlich etwas gelaufen war, lag das letzte Techtelmechtel laut Story-Plot eigentlich schon viel länger zurück. Vor Emilys Schwangerschaft hatte es zwischen dem Ex-Paar nur noch einen Kuss gegeben.

Trotzdem sind sich auch die Promiflash-Leser in einer Umfrage einig, dass Tuner der Erzeuger der kleinen Kate sein muss. 76,4 Prozent der Leser gaben ihm ihre Stimme. Mit 14,8 Prozent durfte sich Patrick auf dem Platz hinter ihm einreihen. Immerhin 8,7 Prozent der 6.051 Teilnehmer (Stand: Freitag, 00:50 Uhr) stimmten für einen ganz anderen Mann.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Niklas Osterloh, Anne Menden und ihre Serien-Tochter bei GZSZ

Instagram / annemenden Anne Menden und Thomas Drechsel am GZSZ-Set

Getty Images Björn Harras, Schauspieler

Getty Images Philipp Christopher, Schauspieler

