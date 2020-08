Erst vor wenigen Tagen hat sich Katie Price (42) nach einem Sprung von einer Mauer mehrere Knochenbrüche an ihren Knöcheln und Füßen zugezogen. Trotz der schmerzhaften Diagnose gab es im Hause der Reality-TV-Bekanntheit nun aber Grund zur Freude: Söhnchen Jett (7) feierte seinen siebten Geburtstag. Den Ehrentag ihres Sprösslings hat sich die Beauty in diesem Jahr aber sicherlich anders vorgestellt: Die Ärzte erteilten Katie ein Verbot, das Bett zu verlassen!

Mit dem Geburtstagskind herumzualbern oder durch den Garten zu toben, ist momentan für die Britin streng tabu: "Katies Ärzte haben ihr mitgeteilt, sie müsse auf dem Rücken liegen bleiben, um zu verhindern, dass ihre Füße bei der Hitze anschwellen", verriet ein Insider gegenüber The Sun Online. Wäre das der Fall, könnte die geplante Operation nämlich nicht stattfinden. Statt einer Shoppingtour, Partys und Co. stand für die fünffache Mutter also strenge Bettruhe auf dem Plan.

Den Geburtstag ihres Nachwuchses vernachlässigte Katie allerdings trotzdem nicht. Via Instagram gratulierte die einstige Stripperin ihrem Spross und schwärmte: "Ich kann es nicht fassen, dass er zu so einem besonderen, cleveren, wunderbaren Jungen herangewachsen ist." Nach dem medizinischen Eingriff wollen Katie und ihre Kids Jetts Geburtstag aber gebührend nachfeiern.

