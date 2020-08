Süße Mama-Botschaft von Katie Price (42)! Die Reality-TV-Bekanntheit hat ein paar wirklich harte Wochen hinter sich. Nicht nur, dass ihr Sohn Harvey (18) vergangenen Monat für zwei Wochen im Krankenhaus lag – kurz darauf sollte auch ihre todkranke Mutter um ihr Leben kämpfen. Ende Juli gab die 42-Jährige dann unter Tränen bekannt, dass ihr Welpe verstorben ist, und obendrein brach sie sich im Türkei-Urlaub kürzlich beide Beine. Ein positives Erlebnis hatte Katie nun also bitter nötig: Heute feiert die stolze Mama den siebten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes!

Auf Instagram veröffentliche die Britin jetzt eine rührende Diashow, die sie offenbar selbst erstellt hat – zu sehen sind lauter Bilder von Sohnemann Jett (7). Unter dem Beitrag verfasste Katie emotionale Zeilen. "Ich wünsche meinem wunderschönen Baby Jett nur das Beste zum Geburtstag. Ich kann es nicht fassen, dass es schon sieben Jahre her ist, dass er in Frankreich ein bisschen zu früh zur Welt kam – und dass er zu so einem besonderen, cleveren, wunderbaren Jungen herangewachsen ist", schwärmt Katie. "Ich liebe ihn so sehr."

Jett stammt – genau wie Nesthäkchen Bunny (6) – aus Katies Ehe mit dem ehemaligen Stripper Kieran Hayler (33). Im Jahr 2018 wurde bekannt, dass der 33-Jährige im Rahmen ihres Trennungsdramas angezweifelt hatte, Jetts Vater zu sein. Daraufhin habe er sich und seinen Sohn sogar einem DNA-Test unterzogen. Das Ergebnis hält er jedoch bis heute geheim.

Anzeige

Instagram / officialkieranhayler Jett Riviera Hayler, Sohn von Katie Price und Kieran Hayler

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Sohn Jett

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Tochter Bunny und ihrem Sohn Jett

Anzeige

Was sagt ihr zu Katies Geburtstagsposting für Jett? Total zauberhaft! Puh, ein bisschen zu kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de