Schon wieder ein neues Wow-Foto von Halle Berry (54)! Erst vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin mit einem Bikini-Shot vom Strand bewiesen, dass ihr die Zeit absolut nichts anhaben kann: Selbst 18 Jahre nach ihrer Rolle als Bond-Girl in dem Streifen "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag" ist sie noch immer so heiß wie eh und je. An ihrem Geburtstag versorgt die Hollywood-Schönheit ihre Fans mit einem brandneuen Schnappschuss, der das Netz begeistert!

Diese Frau soll wirklich 54 Jahre alt sein? Diese Frage dürften sich Halles Follower beim Anblick ihres jüngsten Instagram-Fotos stellen. Am 14. August teilte die US-Amerikanerin ein Bild, das sie beim Skateboard-Fahren zeigt. Dabei trägt die "Catwoman"-Darstellerin obenrum zwar ein T-Shirt – allerdings fällt der Rest ihres Outfits spärlich aus. In nichts Weiterem als einem Bikini-Unterteil präsentiert der Filmstar seine strammen Beine und knackigen Hintern. "Unsterblich" und "Bist du sicher, dass du nicht 34 bist?", lauten nur zwei Kommentare.

Allerdings ist Halle wohl nicht nur mit ihrem noch immer megadurchtrainierten Body vollends zufrieden, wie aus der Bildunterschrift hervorgeht. "54. Das Leben wird einfach immer besser und besser", freut sich das Geburtstagskind.

Getty Images Halle Berry, Filmstar

Getty Images Halle Berry, 2018

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

