Heiß, heißer, Halle! In dem Agenten-Streifen "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag" aus dem Jahr 2002 hatte Halle Berry (53) Millionen von Zuschauern den Atem verschlagen: Als Bond-Girl ging sie mit ihrer Bikini-Szene in die Filmgeschichte ein. Doch jetzt bewies die zweifache Mutter, dass sie auch 18 Jahre später mindestens genauso heiß ist: Halle teilte jetzt ein freizügiges Foto im Netz – und trug dabei aufs Neue einen orangefarbenen Bikini!

Auf dem aktuellen Schnappschuss, den Halle jetzt mit ihren Instagram-Fans teilte, genießt die Schauspielerin einen Spaziergang am Strand. Doch vor allem das Outfit der 53-Jährigen sorgte bei ihrer Community für Nostalgie: Einen ähnlichen orangefarbenen Zweiteiler trug die Beauty schon als Bond-Girl Jinx in "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag". Auch wenn zwischen den beiden Aufnahmen ganze 18 Jahre liegen, bewies die zweifache Mutter mit diesem Foto einmal wieder, dass ihr Körper immer noch in Topform ist.

Bei dem neuen Bikini-Pic kamen Halles Fans gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: Neben etlichen Flammen-Emojis überhäuften sie ihr Idol auch mit zahlreichen Komplimenten. "Immer noch phänomenal schön", "Wow, du bist absolut umwerfend" oder auch "Orange steht Halle richtig gut. Genauso wie damals bei James Bond", lauteten ein paar Kommentare aus ihrer Community.

Anzeige

Instagram / halleberry Halle Berry im August 2020

Anzeige

ActionPress Halle Berry in "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag"

Anzeige

Getty Images Halle Berry bei der Premiere von "John Wick: Kapitel 3" im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de