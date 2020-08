Diese Nachricht erschütterte im August 2019 ganz Deutschland: Köln 50667-Star Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana sind bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Seriendarsteller und seine Partnerin hatten sich damals auf der Rückfahrt von einer gemeinsamen Italienreise befunden, als sie mitten in der Nacht auf einem Autobahnrasthof verunglückten – ihr Auto war in einen Lkw gekracht. Die Eheleute hinterließen einen Sohn sowie zahlreiche betroffene Familienmitglieder und Freunde. Heute jährt sich ihr tragischer Tod nun zum ersten Mal.

Auch für Ingos "Köln 50667"-Kollegen ist es ein schwerer Tag. Die Frohnatur wird von seiner RTL2-Familie schmerzlich vermisst – anlässlich seines Todestages erklärt ein Sendersprecher gegenüber Promiflash: "Wir alle gedenken Ingo und Suzana an diesem schmerzhaften Tag. Wir bedauern den großen Verlust und werden die beiden immer in guter Erinnerung in unseren Herzen tragen. Auch ein Jahr später sitzt der Schmerz noch tief und wir sind in dieser Zeit mit unseren Gedanken bei Familie und Freunden von Ingo und Suzana."

Sechs Jahre lang stand der gebürtige Hannoveraner für die Vorabend-Soap vor der Kamera und war am Set für viele ein guter Freund und Mentor – so auch für Nina Noel (31) im Jahr 2015. "Er hatte eine unglaublich große Fanbase und war auch am Set sehr, sehr beliebt", betonte sie zwei Monate nach Ingos Tod im Promiflash-Interview. "Wenn so jemand gehen muss und dann auch noch so früh, dann ist das sehr tragisch."

