Kylie Jenner (23), Kim Kardashian (39) und ihr Familien-Clan gelten als Fashion-Ikonen. Dabei schmücken die gefeierten Keeping up with the Kardashians-Stars ihre Körper vor allem mit besonders teuren Kleidern und luxuriösen Accessoires. Doch nicht nur die besagten Ladys lieben Mode – auch die Kleinen haben schon prall gefüllte Kleiderschränke: Kylies Tochter Stormi Webster (2) besitzt offenbar schon etliche sündhaft teure Designer-Handtaschen!

Auf ihrem Instagram-Profil gab Kylie schon des Öfteren den Blick in den Kleiderschrank der Zweijährigen frei. Dabei berichtete die Mutter auch, dass sie ihrer Tochter kleine Prada-Taschen in vier verschiedenen Farben geschenkt habe, die jeweils 950 Euro kosten. "Ich musste ihr einfach all diese kleinen Prada-Taschen kaufen, damit sie gut zu Mama passt", erklärte die Unternehmerin. Außerdem befindet sich eine ganz besondere Mini-Vintage-Handtasche in Stormis Besitz: Das kleine Modell namens Speedy von Louis Vuitton wird für ungefähr 800 Euro gehandelt. Doch das absolute Highlight im Kleiderschrank der Zweijährigen dürfte eine kleine Version der berühmten Kelly-Bag sein: Das pinkfarbene Accessoire des Labels Hermès kostet umgerechnet 12.500 Euro.

Und das ist nicht erst seit Kurzem so, denn die kleine Stormi wurde schon wenige Tage nach ihrer Geburt mit Luxusgütern überhäuft: Kylie stattete sich für die Spaziergänge mit ihrer Tochter damals mit einem ganz besonderen Kinderwagen aus. Das luxuriöse Modell der italienischen Modemarke Fendi kostete rund 2.400 US-Dollar – also umgerechnet rund 2.000 Euro.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im August 2020

Instagram / kyliejenner Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Tochter Stormi

Wusstet ihr, dass Stormi im Alter von zwei Jahren schon so viele teure Accessoires besitzt? Ja, das habe ich mitbekommen... Nein, ich bin wirklich baff! Abstimmen Ergebnis anzeigen



