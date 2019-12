Kylie Jenner (22) zeigt ihren Hintern in einem heißen Outfit! Die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans präsentiert sich im Netz immer wieder gerne in sexy Looks: Erst vor wenigen Tagen posierte die Unternehmerin für einen Schnappschuss im Winterurlaub und zeigte sich in einem hautengen, weißen Skianzug im Schnee! Nun trug sie erneut Kleidung in der Farbe der Unschuld – und streckte ihren Po für ein Foto gut gekonnt in Richtung Kamera!

Auf Instagram veröffentlichte die 22-Jährige jetzt ein Bild, auf dem sie einen weißen Overall aus Leder trägt. Zu dem Look kombinierte die Brünette eine schwarze Tasche und offene, gelegte Haare. Sofort ins Auge fällt allerdings ihr Hintern. Der wird nicht nur durch den taillierten Anzug betont – Kylie dreht ihn auch geradewegs zum Fotografen!

Ihren Hingucker-Hintern scheint die Schwester von Kim Kardashian (39) ziemlich gerne zu zeigen. Bereits im vergangenen Juli war er deutlich im Fokus der Linse, während Kylie für ein weiteres Foto Modell stand! Das schien ihr auch ganz bewusst zu sein, denn sie kommentiert zu dem Post das Wort "Aussichten".

Instagram / kyliejenner Kris und Kylie Jenner im Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Kris und Kylie Jenner im Dezember 2019

