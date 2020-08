Danny Cipriani (32) schwebt im Liebesglück! Nach einer wilden Beziehungsachterbahn mit On-Off-Freundin Kelly Brook (40) trennten sich die einstigen Turteltauben im Jahr 2013 schließlich endgültig. Dass der Rugbyspieler kein Kind von Traurigkeit ist, bewies er nicht nur während der Beziehung zu Kelly. In den Jahren darauf datete er Beautys wie Lindsay Lohan (34) und Katie Price (42). Doch jetzt scheint er endlich die Richtige gefunden zu haben: Danny hat sich mit seiner Freundin Victoria Rose verlobt!

"Du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt. Du machst jeden Tag so viel besser. Ich kann es kaum erwarten, jeden Tag vom Training nach Hause zu kommen und dich zu sehen", schwärmte der Sportler unter dem Instagram-Foto, das ihn und seine Verlobte zeigt. Innig liegt sich das Pärchen darauf in den Armen und lächelt freudestrahlend in die Kamera.

Daily Mail zufolge machten Victoria und Danny erst vor zwei Monaten ihre Beziehung offiziell. "Ich kann es kaum erwarten, dich im Oktober zu heiraten", verkündete der Brite die Vermählungspläne. Er habe sich nicht erträumen können, tatsächlich jemals die Richtige zu finden. Er werde seine zukünftige Frau jeden Tag lieben und unterstützten, versprach er weiterhin.

Anzeige

Getty Images Kelly Brook im Jahr 2014

Anzeige

Instagram / rosierosee__ Danny Cipriani und Victoria Rose im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Danny Cipriani im Jahr 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de