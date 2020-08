Die Beziehungsindizien werden immer zahlreicher! Bereits seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass Kendall Jenner (24) den Basketballer Devin Booker (23) daten soll. Schon ziemlich oft wurden die zwei bei gemütlichen Dates erwischt. Doch sind die beiden nun wirklich ein Paar? Die Hinweise verdichten sich jetzt immer stärker – denn: Kendall und Devin wurden jetzt wieder zusammen nach einem Date erwischt!

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen ein etwas schüchtern wirkendes Model, das an einem Samstagabend ein Restaurant in Malibu verlässt. Doch die 24-Jährige war an diesem Abend nicht allein – nur wenig später erwischten Fotografen den Sportler, wie er ebenfalls aus das Szenerestaurant Nobu geht. Während Kendall sich für das Date ordentlich in Schale geschmissen hat, ließ es der Sportstar etwas legerer angehen.

Erst kürzlich hatte ein Insider über die angebliche Beziehung des Duos gesprochen und klargestellt: Die beiden sind nur gute Freunde! "Kendall und Devin kennen sich und sind seit Jahren befreundet und haben sich immer gut verstanden. Es ist also keine große Sache, dass sie Zeit miteinander verbringen", so die Quelle gegenüber HollywoodLife.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Getty Images Devin Booker, Basketballspieler

Getty Images Kendall Jenner im Februar 2020

