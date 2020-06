Ist es zwischen den beiden doch etwas ernster? Kendall Jenner (24) geht seit einiger Zeit offiziell als Single durchs Leben. Zwar wurde sie in den vergangenen Monaten immer mal wieder mit ihrem Ex Ben Simmons gesichtet, doch das einstige Paar soll nur noch gut befreundet sein – und das wohl aus einem ganz bestimmten Grund: Kendall wurde erneut mit Devin Booker (23) bei einem Date erwischt!

Am Montagabend erwischten Paparazzi das Model und den Basketballspieler bei einem romantischen Dinner-Date im Szene-Restaurant Nobu Malibu. Nacheinander verließen die beiden das Restaurant und stiegen in dasselbe Auto ein. Für diesen Anlass hatte sich die 24-Jährige auch ziemlich herausgeputzt. Kendall trug an diesem Abend ein ultrakurzes Kleid. Devin hingegen ging es etwas entspannter an und setzte auf einen entspannten Kapuzenpullover.

Aber geht da nun mehr, oder nicht? Ein Insider hatte erst kürzlich ausgeplaudert, dass die beiden nur gute Freunde sind. "Kendall und Devin kennen sich und sind seit Jahren befreundet und haben sich immer gut verstanden. Es ist also keine große Sache, dass sie Zeit miteinander verbringen", hatte der Informant gegenüber HollywoodLife verraten.

007 / Photographer Group / MEGA Kendall Jenner im Juni 2020

007 / Photographer Group / MEGA Devin Booker im Juni 2020

Getty Images Devin Booker, Basketballspieler



