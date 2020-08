Hat die Liebe zwischen Mischa Mayer und Adela Smajic (27) auch außerhalb des TV-Containers eine Zukunft? Schon kurz nach ihrem Einzug in die Promi Big Brother-Märchenwelt hatte sich zwischen den beiden Reality-TV-Stars eine Liebelei angebahnt. Nach einer kurzzeitigen Trennung, weil der Love Island-Star ins Märchenschloss geschickt wurde, während die Dunkelhaarige im Wald verweilen musste, schienen die Schmetterlinge im Bauch wieder verflogen zu sein – oder etwa doch nicht? Mischa fordert eine klare Aussage von seiner Flirt-Partnerin.

"Ich mag dich sehr gerne und ich hätte auch gerne danach Zeit mit dir", gesteht er ihr im Vieraugengespräch. Weil sich die ehemalige Schweizer Bachelorette ihm gegenüber aber teilweise ziemlich gefühlskalt zeigen würde, könne er aktuell nicht einschätzen, ob sie ähnlich wie er empfinde. "Ich habe Gefühle für Mischa, aber ich kann es noch nicht genau sagen, was für welche das sind. Ich bin ein Mensch, der sehr viel denkt und das ist vielleicht nicht von Vorteil in dieser Situation", gibt sie sich ehrlich.

Der Mannheimer selbst kommt unterdessen aus dem Schwärmen über die Beauty nicht mehr heraus. Allerdings betont auch er, dass sich nicht zwingend mehr aus ihnen entwickeln müsse: "Ich bin jetzt niemand, der auf Teufel komm raus, jetzt eine Freundin will in der nächsten Zeit. Aber ich suche meine Lebenspartnerin." Ob es sich bei Adela tatsächlich um seine Mrs. Right handelt, wolle er mit der Zeit herausfinden.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Reality-TV-Bekanntheit

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Mischa Mayer

Sat.1/Marc Rehbeck Adela Smajic für "Promi Big Brother" 2020

