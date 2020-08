Was geht wirklich zwischen Mischa Mayer und Adela Smajic? Der einstige Love Island-Kandidat und die ehemalige Schweizer Bachelorette scheinen bei Promi Big Brother kaum die Finger voneinander lassen zu können: Streicheleinheiten wie beispielsweise am Po sind bei den beiden keine Seltenheit. Auch sonst wirken die beiden sehr vertraut und werfen sich regelmäßig verliebte Blicke zu. Doch was ist nun ihr genauer Beziehungsstatus?

Das wollte auch Jasmin Tawil (38) wissen und fragte Mischa: "Seid ihr beiden denn jetzt eigentlich zusammen?" Der Muskelprotz antwortete daraufhin, dass er Adela gerade einmal fünf Tage kenne. Doch die 38-Jährige ließ nicht locker: "Habt ihr schon geknutscht?" Aber auch darauf reagierte der Kuppel-Show-Star recht verhalten und sagte, dass sie dies nicht vor den Kameras tun würden. Allerdings gestand Mischa dann, dass er bereits Schmetterlinge im Bauch habe! "Ich auch!", erwiderte seine Herzensdame.

Momentan liegt das gegenseitige Kennenlernen jedoch auf Eis: Mischa musste am Dienstag in das Märchenschloss ziehen und ist somit von Adela im Märchenwald getrennt – und das ist für die zwei Turteltauben alles andere als einfach. "Ich vermisse dich! Es ist so komisch ohne dich", rief die 27-Jährige beispielsweise über die Mauer zwischen den beiden Bereichen. Mischa versicherte ihr daraufhin zuversichtlich: "Wir holen dich morgen nach!"

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, "Promi Big Brother"-Kandidat

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Adela Smajic

Sat.1 / Willi Weber Mischa bei seinem "Promi Big Brother"-Einzug

