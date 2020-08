Endlich startet Like Me – I'm Famous! Am Dienstagabend ziehen zehn mehr oder weniger bekannte Promis in eine Villa im nordrhein-westfälischen Rösrath. Mit dabei sind unter anderem Sarah Knappik (33), Aurelio Savina (42) und Melanie Müller (32), die für viel Zündstoff sorgen werden. Doch wie funktioniert die Show eigentlich? Promiflash erklärt euch hier noch einmal den Spielmodus von "Like Me – I'm Famous"!

Mit 20.000 Euro Startkapital ziehen die zehn Promis in die WG auf Zeit ein und verfolgen nur ein Ziel: auf der Beliebtheitsskala nach ganz oben zu klettern! In sogenannten "Fame-Games" können sich zusätzlich Likes erspielt werden – Platz eins in den Spielen geben zehn Likes extra, Platz zehn gibt nur ein Like extra. Doch die Stars können sich auch gegenseitig die Likes abkaufen, wenn sie befürchten, dass niemand für sie stimmen wird – ein Like kostet 1.000 Euro. Am Ende eines jeden Tages kommen die erspielten und die erkauften Likes zusammen – doch jeder Star hat noch drei weitere Likes zu vergeben.

Aber Achtung: Verkauft ein VIP zuvor einige seiner Likes, muss er diese von der Anzahl der am Abend zu verteilenden Extra-Likes abziehen. Wer zum Beispiel also alle drei Likes vorher verkauft, kann keine mehr am Abend in der "Like Lounge" verteilen. Wer die wenigsten Likes am Ende der Vergabe hat, muss "Like Me – I'm Famous" verlassen. Das Ranking wird immer für die nächste Folge übernommen. Sieger ist derjenige, der zum Schluss die meisten Likes von allen abräumt.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sarah Knappik, "Like Me – I'm Famous"-Teilnehmerin

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Aurelio Savina bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de