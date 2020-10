Vergangene Woche war für Don Francis Schluss bei Like Me – I'm Famous. Im Halbfinale hatte der selbsternannte "König von Lloret de Mar" nicht genug Likes von seinen Kontrahenten bekommen – deshalb flog er raus. Die Wettkämpfe und der Konkurrenzdruck in der Show sind aber nicht spurlos an den gebürtigen Hamburger vorbeigegangen: Er sei – nach eigener Aussage – nun ein ganz anderer Mensch!

"Mich hat das tatsächlich ein bisschen verändert, ich bin misstrauischer geworden, nachdem ich aus diesem Haus ausgezogen bin", gab er gegenüber Promiflash zu. Er werde anderen künftig nicht mehr so schnell die Hand und sein Vertrauen geben, wenn er sie nicht wirklich kennt. "Ich glaube, das war für mich noch mal so ein kleines Wachrütteln: 'Mensch Donny, nicht alle Menschen auf dieser Erde meinen es ehrlich!'", führte er aus. Die Show habe ihm die Augen geöffnet.

Immerhin hat der Party-King aber in diesem Format auch einen neuen Freund dazugewonnen: Den früheren Love Island-Kandidaten Yasin! "Hätte ich niemals gedacht, dass ich in so einem Trash-Format einen wahren Freund – fürs Leben hoffentlich – finde", schwärmte er gegenüber Promiflash.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Filip Pavlovic und Don Francis

TVNOW / Stefan Gregorowius Don Francis bei "Like Me – I’m Famous"

Instagram / don_francis_original Don Francis und Yasin Cilingir, "Like Me – I'm Famous"-Stars

