Der Auftakt ist schon einmal geschafft! Heute Abend flimmerte die allererste Folge der neuen Unterhaltungsshow "I Can See Your Voice" über die deutschen TV-Bildschirme. Der Clou der Show: Kann das prominente Rateteam in verschiedenen Runden ausmachen, welche Kandidaten talentierte Sänger sind und wer nur vorgibt, gut performen zu können, ohne die Stimme überhaupt gehört zu haben? Ein Format, das ziemlich viel zu bieten hat – doch wie kam die Sendung bei den Zuschauern an?

Zumindest die Twitter-User stehen der Show noch etwas skeptisch gegenüber. Die meisten kritisieren, dass viel zu viel geredet, und viel zu wenig gesungen wurde. "Boah nee... da wird zwei Minuten performt und dann gefühlte 30 Minuten alles bequatscht. Irgendwie will sich da bei mir keine Unterhaltung einstellen", "Ich verstehe den Sinn immer noch nicht in Fülle. Was macht diese Jury? Und generell, warum wieso?", "Schon etwas langweilig" und "Ich weiß noch nicht, ob es was ist... Noch ist es bisschen lame", halten einige Nutzer fest. Trotz dieser Kritik fiebern und raten andere Zuschauer im Netz aber fleißig mit: Welcher der insgesamt sieben Teilnehmer hat wirklich was auf dem Kasten und wer führt das Publikum nur geschickt an der Nase herum?

Während die Community teilweise den richtigen Riecher hat, lagen Evelyn Burdecki (31), Sasha (48), Tim Mälzer (49) und Co. mit ihren Einschätzungen nicht immer richtig. Der Bodybuilderin, dem Schweizer Stadtmusikanten und der Soulsister traute das Team nicht zu, singen zu können, obwohl sie sich als waschechte Talente entpuppten. Doch was am Ende zählte, war eh das Finale: Und tatsächlich stellte sich der Knochenbrecher als supertalentierter und leidenschaftlicher Sänger heraus.

TVNOW / Frank W. Hempel "I Can See Your Voice"-Raterunde

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2020

Getty Images Sasha, Sänger

