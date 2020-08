Endlich ist raus, wann die Unterhaltungsshow "I Can See Your Voice" an den Start gehen wird. Bereits Anfang Juli wurde bekannt, dass RTL bald mit einer neuen Musik-Comedy-Sendung auffahren wird. Dabei müssen Prominente im Team mit einem Superfan erraten, wer der sieben unbekannten Kandidaten ein talentierter Sänger ist und wer nicht. Doch dabei hören sie nicht etwa ihren Gesang, sondern müssen in Raterunden durch Menschenkenntnis und Hinweise die Qualität der Stimme erahnen. Jetzt hat der Sender bekannt gegeben, wann "I Can See Your Voice" ausgestrahlt wird!

Vorerst laufen nur zwei Ausgaben der verrückten Rateshow, die ursprünglich aus Korea kommt: Am 18. und 19. August jeweils um 20:15 Uhr heißt es auf RTL, wer ein echter Sänger und wer nur ein Hochstapler ist, wie der Sender in einer Pressemitteilung erklärte. Den Anfang macht Musiker Sasha mit seinem Fan Nicole. In der zweiten Episode muss dann Vanessa Mai (28) mit ihrem Fan Picco Gespür beweisen. Tipps können die VIPs von einem Panel prominenter Kollegen erwarten. Mit dabei sind Evelyn Burdecki (31), Jorge Gonzalez (53), Tim Mälzer (49), Judith Rakers (44) und Thomas Hermanns (57).

Der Sender erhofft sich von dem kuriosen Gesangswettbewerb wohl einen ähnlichen Erfolg, wie ihn Konkurrent ProSieben mit The Masked Singer einfahren konnte. Die Show mit den verkleideten, singenden Promis geht schon bald in die bereits dritte Runde. Die Promiflash-Leser sind sich in einer Umfrage allerdings noch nicht so sicher, ob "I Can See Your Voice" genauso abräumen wird: Nur 37 Prozent (328 Stimmen) sind vom Konzept überzeugt, 63 Prozent (551 Stimmen) erwarten nicht viel von dem neuen Format.

