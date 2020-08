War sie in ihrer Jugend wirklich außer Rand und Band? Jetzt spricht Alessia Herren! Im Rahmen ihrer Teilnahme an der aktuellen Promi Big Brother-Staffel hatte Papa Willi Herren (45) ein bewegendes Geständnis abgelegt: Er und seine Tochter hätten vor einiger Zeit keinen Kontakt gehabt – und das über Jahre. Die heute 18-Jährige sei damals sehr schwierig gewesen. Doch was war damals los? Im Promiflash-Interview schildert Alessia offen und ehrlich, wie sie als Teenager drauf war.

"Ich war sehr jung und ich hatte meinen eigenen Kopf, habe auf keinen mehr richtig gehört", erinnert die Tochter des Schlagersängers sich zurück. "Ich bin einfach auf die schiefe Bahn gelangt." Daraufhin sei dann der Kontakt zu Willi abgebrochen. Auch ihre Pubertät habe hier eine große Rolle gespielt. Inzwischen habe sie sich aber weiterentwickelt: "Jetzt bin ich älter und reifer geworden", betont Alessia weiter.

Heute haben Vater und Tochter wieder ein wesentlich besseres Verhältnis. Selbst dann, wenn Willi in Reality-TV-Formaten wie dem Sommerhaus mal vor ganz Deutschland ausrastet, hält Alessia zu ihm: "Ich finde meinen Papa nie peinlich, ich bin richtig stolz, wenn ich ihn im TV sehe", erklärt sie im Promiflash-Interview.

Anzeige

ActionPress Willi Herren, Schlagerstar

Anzeige

Instagram / alessia.herren Alessia Herren, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de