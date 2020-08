Hat sie die Entscheidung überrascht? Erst vor wenigen Tagen war Alessia Herren als Nachzüglerin in den Promi Big Brother-Container eingezogen. Richtig beliebt konnte sich die jüngste Kandidatin dort aber nicht machen. Sie war nicht nur mit Ex-Konkurrentin Emmy Russ (21) aneinandergeraten, sondern hatte auch mit Mitstreiterin Simone Ballack (44) gezankt. Kein Wunder, dass die Märchenwald-Bewohner sie nach diesem Start zusammen mit Elene Lucia Ameur (26) auf die Nominierungsliste gesetzt hatten. Von den Zuschauern wurde sie am Ende rausgekickt. Doch was sagt Alessia selbst zu ihrem Rauswurf?

Bei Promi Big Brother – Die Late Night Show will Moderator Jochen Bendel (52) von der Dunkelhaarigen wissen, ob sie damit gerechnet habe, so früh das Camp verlassen zu müssen. "Ich konnte es mir schon vorstellen, weil ich neu dazu gekommen bin – in eine Gruppe, die schon lange unter einem Dach gewohnt hat", meint sie. Weil es für sie schwer sei, unter fremden Menschen aufzublühen, habe sie sich nicht von ihrer besten Seite zeigen können. "Das war generell schwer für mich, weil das alles neu war für mich mit den Kameras", ergänzt sie.

Allzu enttäuscht ist die 18-Jährige nach ihrem Auszug allerdings nicht. Immerhin kann sie nun wieder ihre Liebsten in die Arme schließen. "Mir geht es super, ich habe eine tolle Erfahrung gemacht. Aber ich freue mich so sehr, meine Familie wiederzusehen, meinen Freund", gab sie sich beim Verlassen der Promi-WG positiv.

Anzeige

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur, Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / alessia.herren Alessia Herren, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / williherren Willi Herren mit Tochter Alessia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de