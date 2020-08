Elene Lucia Ameur (26) wusste Jennifer Frankhausers (27) Geste wirklich zu schätzen! Wir erinnern uns: Nachdem sie gegen eine Regel im Promi Big Brother-Märchenwald verstoßen hatten, wurden die beiden Reality-TV-Ladys auf die Exit-Liste gesetzt. Weil Jenny sich jedoch als Initiatorin der Aktion gefühlt hatte, verließ sie das Format freiwillig, um ihre Kollegin zu schützen. Im Promiflash-Interview verrät Elene jetzt, wie viel ihr diese Rettungsaktion bedeutet hat!

"Jenny wäre sehr weit in diesem Format gekommen, es war sehr traurig, dass sie gegangen ist. Ich habe ihr mehrmals gesagt, dass sie bleiben soll", betont die 26-Jährige im Anschluss an ihren "Promi Big Brother"-Ausstieg. "Im Endeffekt war es ihre Entscheidung, aber sie hat als Heldin gehandelt, sie war und ist eine Heldin. Ich respektiere diese Frau so sehr", schwärmt Elene weiter. Sie hoffe, dass auch andere diese Seite an Jenny wahrnehmen – und dass sie weiterhin mit ihrer Retterin in Kontakt bleiben wird.

Neben Jenny und Elene hat auch Senay Gueler (44) das Format freiwillig verlassen. Zuvor hatte er ein paar heftige Wutausbrüche. Der Grund: Nikotinentzug! "Senays Auszug habe ich schon vorhergesagt. Er ist kein schlechter Mensch, wir wussten alle, warum er so war, wie er war", stellt Elene klar. "Eine Sucht ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte, ob es jetzt Zigaretten sind oder etwas anderes. In dem Fall wurde er dann zu einem anderen Menschen und hat es an uns ausgelassen."

