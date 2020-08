Ronan (43) und Storm Keating lassen es sich an ihrem fünften Hochzeitstag so richtig gut gehen! Im August 2015 hatten sich der Sänger und die Produzentin in Schottland das Jawort gegeben. Ihre gemeinsamen Kinder Cooper (3) und Coco besiegelten das Liebesglück. Um ihre fünf Ehejahre gebührend zu zelebrieren, hat sich das Paar jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht: Ronan und Storm veranstalteten ein luxuriöses Picknick in Istanbul!

"Hochzeitstag-Dinner", schrieb Storm unter die Instagram-Schnappschüsse, die den Abend zeigten, den sie mit Ronan, ihren beiden Kids und Freunden verbrachte. An einem üppig gedeckten Tisch mit allerlei Leckereien sitzt das Ehepaar mit seinen Liebsten vor traumhafter Kulisse an einem lauen Sommerabend auf einer Decke und genießt das Beisammensein. Mit dem Hashtag "Ich liebe diesen Ort" versah die Mutter die Erinnerungsfotos von diesem besonderen Tag.

Der "If Tomorrow Never Comes"-Interpret widmete seiner Frau hingegen mit einem alten Foto auf Instagram liebevolle Worte zu ihrem Hochzeitstag. "Du bist meine Welt, mein Herz und mein Leben. Heute vor fünf Jahren erlebte ich die aufregendste und emotionalste Zeit meines Lebens. Lass uns noch 50 Jahre drauflegen!", schwärmte der gebürtige Ire von seiner Liebsten.

Instagram / stormykeating Ronan und Storm Keating mit ihren Kindern und Freunden an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2020

Instagram / stormykeating Storm und Ronan Keating im Jahr 2020

Instagram / rokeating Storm Keating mit ihren Kindern Cooper und Coco

