Erst schwebt im absoluten Familienglück! Ronan Keating (43) ist seit Ende März glücklicher fünffacher Vater. Mit seiner Ehefrau Storm bekam er vor einigen Monaten sein zweites gemeinsames Kind. Seitdem genießen die beiden ihr unbeschwertes Leben mit den Kindern in vollen Zügen – und das haben sie offensichtlich vor allem der Blondine zu verdanken: Ronan machte seiner Storm nun eine unglaublich süße Liebeserklärung!

Auf seiner Instagram-Seite teilte der Musiker vor wenigen Tagen einen Schnappschuss von seiner Gattin mit der gemeinsamen Tochter Coco. Ziemlich entspannt stillt die Beauty darauf ihr Baby. Diesen Moment wollte der 43-Jährige wohl zum Anlass nehmen, sich bei seiner großen Liebe zu bedanken. "Du tust alles dafür, sicherzustellen, dass alle um dich herum glücklich sind. Du arbeitest einfach so hart daran, dass alles an seinem Platz ist. All das macht dich zu einer erstklassigen Mama", betitelte Ronan seinen Netz-Beitrag.

Seit 2015 sind Ronan und Storm verheiratet. In einer romantischen Zeremonie haben sich die beiden damals in Schottland das Jawort gegeben. Schon zwei Jahre später haben die beiden ihr Bündnis mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs gekrönt – aus einer früheren Beziehung brachte Ronan drei Kinder mit in die Ehe.

