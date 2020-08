Elene Lucia Ameur (26) spricht Klartext! In der vergangenen Folge von Promi Big Brother warf die Berlin – Tag & Nacht-Bekanntheit das Handtuch: Nach einem Streit mit Katy Bähm (26) konnte und wollte sie nicht länger im TV-Container verweilen. Nach ihrem Exit spricht die Daily-Darstellerin mit Promiflash und offenbart, wie nahe ihr die Auseinandersetzung tatsächlich ging. Elene erhebt dabei sogar schwere Mobbingvorwürfe gegen ihre Kontrahentin!

Promiflash vertraut Elene den wahren Grund für ihren Exit an: "Dass ich durch die Situation, was Mobbing betrifft, wieder am Anfang stand, wieder in eine Situation hereinkam, wo ich nicht wusste, wie das endet. Da musste ich wirklich viel Kraft zusammennehmen, weil ich an diesen Stellen, wo andere sagen, ich sei stark gewesen, innerlich gezittert habe", erinnert sich die 26-Jährige. Dass sie der Travestiekünstlerin dennoch die Meinung sagte, macht sie heute stolz.

"Katy hat einfach nur jemanden gesucht, den sie foltern kann in der Hinsicht, aber gleichzeitig manipulieren kann." An diesem Punkt sei es für die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin zu weit gegangen: "Das war für mich etwas ganz Schlimmes – da habe ich gesagt, ich gehe freiwillig", erklärt Elene.

Anzeige

ActionPress Katy Bähm im November 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur, Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2020

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass der Streit Elene so stark mitgenommen hat? Ja, das hat man ihr angesehen! Nee, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de