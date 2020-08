Alessio Lombardi (5) ist der ganze Stolz seines Papas! Seit 2015 bereichert der kleine Blondschopf das Leben von Pietro Lombardi (28) und seiner Ex Sarah (27). Zwar lebt der Fünfjährige ganz offiziell bei seiner Mama, besucht seinen Papa aber mehrmals in der Woche. Und die gemeinsame Zeit mit seinem Sohnemann genießt der Musiker in vollen Zügen. Denn für Pietro steht fest: Erfolg und Ruhm sind nicht wichtig – für ihn zählt nur seine Familie!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der "Phänomenal"-Interpret am Mittwoch einen rührenden Schnappschuss mit seinem Spross: Das Foto zeigt die beiden Hand in Hand bei einem Spaziergang. Zu dem Bild schrieb Pie stolz: "Papa-Sohn-Team. Mein Kleiner wird langsam groß, unglaublich!" Zudem verdeutlichte er seinen Followern, was für ihn im Leben wirklich wichtig sei: "Scheiß auf Fame. Scheiß auf reich sein. Familie, Glaube, Liebe, Gesundheit. Auf das kommt es an im Leben!"

Dieses Motto können auch andere Promis unterschreiben! DSDS-Kultsieger und Zweifachpapa Alexander Klaws (36) kommentierte Pietros Post zustimmend mit: "So und nicht anders!" Sein Jury-Nachfolger Mike Singer (20) schrieb zudem: "Stark Bruder!"

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi, Januar 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Alessio

Krick, Jens / ActionPress Alexander Klaws, Sänger

