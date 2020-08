Endlich hat das Warten ein Ende! Schon seit Tagen machen Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) ihre Fans richtig heiß! Der Grund: Das Paar kündigte an, einen gemeinsamen Song auf den Markt zu bringen. Während der Comedian und die Make-up-Artistin in der vergangenen Woche bereits kurze Ausschnitte geteilt hatten, war es nun endlich so weit. Die Single "Influenza" feierte Videopremiere und zeigt Oli und Amira von einer völlig neuen Seite.

Schon seit Monaten nimmt Oli die Influencer-Branche auf die Schippe und mit dem Disstrack "Influenza" hat er wohl seinen Höhepunkt erreicht. Bei "Pocher – gefährlich ehrlich!" bekamen die Zuschauer nun eine allererste Hörprobe – und sie mussten wohl gleich zweimal hinschauen, als Oli und Amira wie waschechte Rapper gemeinsam das dazugehörige Musikvideo unsicher machen. Vor allem Amira scheint in ihrer Rolle als selbst ernannte "Straßenkatze" richtig aufzugehen und flashte die Zuschauer mit ihrer Gangster-Attitüde. "Amira, richtiger Profi", hielt kurz nach der Ausstrahlung ein Twitter-User fest.

Während die Fans den Ohrwurm feiern, dürften dem einen oder anderen Netz-Star Zeilen wie "Ihr seid schlimmer als die Grippe Influenza, noch schlimmer als der Vater von dem Wendler" nicht gefallen. Unter anderem bekommen auch Sarah (29) und Dominic Harrison (29) wieder ihr Fett weg – und auch eine kleine Stichelei gegen Anne Wünsche (28) darf nicht fehlen. Außerdem werden auf coole Art und Weise auch zahlreiche Influencer-Klischees durch den Kakao gezogen.

Oliver Pocher im Juli 2020 in Hannover

Oliver und Amira Pocher im Juni 2019 in Hamburg

Oliver Pocher im Mai 2020

