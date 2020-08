Gigi Hadid (25) steht ihr baldiges Mutterglück ins Gesicht geschrieben! Vor ein paar Monaten wurde überraschend bekannt, dass das Model und sein On-Off-Freund Zayn Malik (27) ein Baby erwarten. Seitdem sind die Fans natürlich besonders heiß auf Updates und Fotos aus Gigis Leben – doch die Eltern in spe geben in puncto Nachwuchs keine Details preis. Im Gegenteil: Die werdende Mama scheint ihren Babybauch sogar regelrecht zu verstecken. Jetzt wurde Gigi jedoch von Paparazzi abgelichtet – und die Schwangere könnte kaum glücklicher aussehen!

Fotografen entdeckten die Beauty am Mittwoch auf dem Beifahrersitz eines Autos in New York – gesteuert wurde der Wagen von Baby-Daddy Zayn. Zwar konnten die Paparazzi auch hier keinen guten Blick auf Gigs Bauch erhaschen, aber dafür auf ihr Gesicht: Die Beauty strahlte auf den Schnappschüssen bis über beide Ohren – eine absolute Seltenheit, gibt sie sich sonst doch eher ernst. Ob Gigi sich gerade auf ihr Baby-Abenteuer freut? Gerüchten und der bisherigen Dauer ihrer Schwangerschaft nach zu urteilen, dürfte die Geburt demnächst bevorstehen.

Auf den Fotos von der Autofahrt wurde Gigi zum ersten Mal in ihrer neuen Heimat abgelichtet: Seit wenigen Wochen wohnen die 25-Jährige und ihr Partner in Big Apple. "Gigi und Zayn sind gerade in ihr New Yorker Apartment gezogen, nachdem sie einige Monate auf der Farm in Pennsylvania im Lockdown waren", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. "Für sie geht damit ein Traum in Erfüllung."

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Getty Images Gigi Hadid im Januar 2020

Instagram / gigihadid Gigi Hadids New Yorker Zuhause

