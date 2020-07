Was hat es mit Gigi Hadids (25) Babybauch-Versteckspiel auf sich? Das schöne Model und sein Partner Zayn Malik (27) erwarten derzeit ihr erstes Kind. Für die Fans des Powerpaars eine große Freude – doch obwohl die Blondine sich zu der Schwangerschaft schon einige Male äußerte, mussten ihre Follower bisher auf Bilder ihrer runden Kugel verzichten. So auch auf einem neuen Foto mit ihrer Familie: Während ihre Geschwister glücklich und unbearbeitet in die Kamera strahlen, wird Gigis Bauch mal wieder auffällig versteckt!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Mohamed Hadid (71), der Vater der werdenden Mama, vor wenigen Tagen besagte Aufnahme: Gemeinsam mit ihren Geschwistern Bella (23) und Anwar (21) sowie dessen Freundin Dua Lipa (24) und ihrer BFF Leah MacCarthy sitzt Gigi auf einer Wiese und picknickt. Besonders auffällig ist dabei jedoch das übergroße Feen-Emoji, das die gesamte Körpermitte der 25-Jährigen bedeckt – und es damit unmöglich macht, einen Babybauch entdecken zu können.

Doch warum macht Gigi so ein Geheimnis aus den optischen Merkmalen ihrer Schwangerschaft? Erst zuletzt erklärte die Laufsteg-Beauty eigentlich noch, nichts verbergen zu wollen – jedoch unter Bedingungen: "Einblicke werde ich im Übrigen genau dann teilen, wenn mir danach ist!"

Instagram / mohamedhadid Leah McCarthy, Bella, Gigi und Anwar Hadid und Dua Lipa

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid 2016 auf der Paris Fashion Week

Getty Images Gigi Hadid in London, November 2017



