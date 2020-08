Seit Anfang August haben die Fans von Melissa Dahm (24) Gewissheit: Die Kampf der Realitystars-Kandidatin wird tatsächlich die neue Bachelorette 2020! Die Schwäbin sucht nicht zum ersten Mal im TV nach der großen Liebe: Im vergangenen Jahr wollte sie schon bei Love Island ihren Traummann finden und verguckte sich in Danilo Cristilli (23). Aus dem Flirt mit dem Italiener wurde aber leider nichts. Gegenüber Promiflash hat der Köln 50667-Darsteller jetzt verraten, was er von Melissa als neuer Rosenkavalierin denkt!

"Ich wünsche ihr viel Erfolg und ich hoffe, dass sie ihren Traumprinzen dort findet", erklärt Danilo auf Promiflash-Anfrage. Den Segen ihres Ex-TV-Flirts hat Melissa also schon mal. Auch ihr ehemaliger Partner Richard Heinze (23) wünscht der Reality-Bekanntheit nur das Beste für das Format. Er sei aber doch etwas überrascht gewesen, als er von ihrem neuesten Engagement erfahren hatte: "Weil sie mir immer gesagt hat, welche schlechten Erfahrungen sie mit öffentlichen Beziehungen gemacht hat – und auch in unserer Beziehung hatte der öffentliche Druck sie sehr belastet", erzählte er.

Während Melissa hoffentlich schon bald ihre letzte Rose an den Richtigen verteilen kann, haben sowohl Danilo als auch Richard ihre Mrs. Right schon gefunden: Der Italiener ist mittlerweile mit der schönen Alexandra liiert und der Ex-Temptation Island-Kandidat mit der Bloggerin Caroline Einhoff (29).

"Die Bachelorette" – demnächst bei TVNOW und RTL.

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Bachelorette Melissa

Anzeige

Privat Danilo Cristilli und seine Freundin Alexandra Nicole

Anzeige

Promiflash Caroline Einhoff und Richard Heinze beim "Battle of the Bands"-Screening

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de