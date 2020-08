Ehrliches Mama-Update von Anna Heiser (30)! Anfang der Woche überraschten die TV-Bekanntheit und ihr Mann Gerald ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Das Bauer sucht Frau-Traumpaar bekommt ein Baby! Die Freude über ihren Familienzuwachs dürfte besonders groß sein, denn: Anfang des Jahres erlitt Anna eine Fehlgeburt. Der Schmerz sitzt nach wie vor tief. Deshalb machte sich die werdende Mutter zu Beginn ihrer jetzigen Schwangerschaft auch große Sorgen.

In ihrer Instagram-Story beschrieb sie nun ihre Gefühlswelt, als sie von ihrem Arzt bestätigt bekam, dass sie wieder schwanger ist: "Dann fing es natürlich an mit der Angst. Die ersten zwei Monate sind einfach fürchterlich gewesen", betonte die 30-Jährige. "Man hat so eine panische Angst und kann sie nicht ablegen – jeder, der das schon mal durchgemacht hat, weiß, wovon ich rede."

Erst nachdem die ersten drei Monate und die Ersttrimesteruntersuchung geschafft waren, habe sie sich etwas entspannen können. "Aber die Angst wird wohl bleiben für den Rest meines Lebens, um mein Kind", meinte Anna. "Wie bleiben jetzt einfach positiv."

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Februar 2020 in Windhoek

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im November 2019

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Februar 2020

