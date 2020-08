Ist das der endgültige Paarbeweis, auf den die Fans gewartet haben? Schon seit mehreren Wochen machen Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Kendall Jenner (24) und Devin Booker (23) die Runde. Das Model und der NBA-Star werden immer wieder bei Dates und romantischen Unternehmungen gesichtet. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liebe bislang nicht. Jetzt verdichten sich die Hinweise erneut: Kendall und Devin wurden beim Fummeln erwischt.

Paparazzi-Aufnahmen, die mehreren US-amerikanischen Medien vorliegen, zeigen die beiden Turteltauben ziemlich intim. Am Strand von Malibu genießen die Laufstegschönheit und der Basketballer ihre Zweisamkeit offenbar in vollen Zügen. Während der Sportler erst mit seinem Hund am Wasser spielt, widmet er sich kurze Zeit später seiner Angebeteten. Devin legt sich auf Kendall und die beiden schmusen liebevoll miteinander.

Ob die Turteltauben tatsächlich zusammen sind? Ein Insider hatte diese Gerüchte gegenüber HollywoodLife erst kürzlich dementiert und behauptet, die beiden seien nur Freunde: "Kendall und Devin kennen sich und sind seit Jahren befreundet und haben sich immer gut verstanden." Daher sei es nichts Besonderes, wenn sie Zeit miteinander verbringen.

Getty Images Kendall Jenner im Februar 2020

Getty Images Devin Booker, Basketball-Star

Getty Images Das Model Kendall Jenner

