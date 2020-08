Alphonso Davies hat Glück im Spiel und der Liebe! Der in Ghana geborene Kicker eroberte in den vergangenen Jahren die Herzen der deutschen Fußball-Fans: Seit 2018 steht der kanadische Nationalspieler für den FC Bayern München auf dem Platz und begeisterte zuletzt im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona mit seinem Können. Doch nicht nur sportlich gesehen läuft für den 19-Jährigen aktuell alles bestens: Alphonso ist seit drei Jahren mit seiner Freundin glücklich – und die ist eine wahre Schönheit!

Lange hellbraune Haare, ein fröhliches Lächeln und eine Topfigur: So attraktiv und zugleich natürlich strahlt Jordyn Huitema auf einem ihrer Instagram-Fotos in die Kamera. Wie die süße Kanadierin unter einem gemeinsamen Bild mit ihrem Schatz erklärte, ist sie bereits seit drei Jahren die Frau an der Seite des Linksverteidigers – und teilt auch seine große Leidenschaft. Denn die ebenfalls 19-Jährige ist auch professionelle Fußballerin und gehört sogar zur kanadischen Nationalelf.

Neben ihrer Tätigkeit als Nationalspielerin steht Jordyn bei dem französischen Club Paris Saint-Germain unter Vertrag. Diese Bindung dürfte für sie heute zu einem kleinen Konflikt führen: Immerhin spielt ihr Schatz dann im Finale der Champions League gegen den berüchtigten Verein – und dürfte im entscheidenden Match wohl alles für den Sieg geben.

