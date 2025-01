Fußballstar Alphonso Davies verlobt sich mit seiner Shayenne

Alphonso Davies (24), der Star des FC Bayern München, hat das neue Jahr mit einer großen Neuigkeit eingeläutet: Der Fußballprofi ist vor seiner Freundin Shayenne auf die Knie gegangen, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen – und sie sagte Ja! Auf Instagram veröffentlichte der Sportler ein romantisches Foto, das die Hände von ihm und seiner Liebsten zeigt. An ihrem Finger: ein beeindruckender Diamantring. Dazu schrieb der Kanadier schlicht "Frohes neues Jahr".

Laut Bild-Informationen verbrachte das Paar die Tage nach Weihnachten in Dubai, wo Alphonso unter der warmen Sonne den entscheidenden Schritt wagte und Shayenne einen Heiratsantrag machte. Glückwünsche, unter anderem von ehemaligen Mitspielern und aktuellen Bayern-Kollegen, ließen nicht lange auf sich warten. So meldeten sich Aleksandar Pavlovic, Callum Hudson-Odoi, Konrad Laimer und David Alaba mit lieben Worten unter dem Bild und gratulierten dem Paar.

Seit 2022 sind Alphonso und Shayenne offiziell ein Paar. Sie unterstützt ihn nicht nur bei Spielen des FC Bayern München von der Tribüne aus, sondern war auch bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar eine treue Begleiterin und feuerte ihn dort im Trikot der kanadischen Nationalmannschaft an. Ihre Beziehung halten sowohl Alphonso als auch Shayenne allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sich nur selten gemeinsam im Netz. Die Beauty gibt allerdings gelegentlich Einblicke in ihr Leben – sie studiert Innenarchitektur und veröffentlicht Songs unter dem Namen ShayJ.

Instagram / alphonsodavies Alphonso Davies mit seiner Partnerin Shayenne, Dezember 2024

Getty Images Alphonso Davies, Fußballspieler

