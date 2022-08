Nach Mia-Trennung: Datet Romeo Beckham jetzt diese Beauty?

Romeo Beckham (19) scheint wieder vergeben zu sein! Der Sprössling von Victoria (48) und David Beckham (47) führte drei Jahre lang eine Beziehung mit Mia Regan. Doch vergangenen Monat beschlossen die einstigen Turteltauben, getrennte Wege zu gehen. Grund für das Liebes-Aus soll die große Entfernung zwischen den beiden gewesen sein: Der Fußballer lebt in Miami, während sich Mia in ihrer Heimat Großbritannien auf ihre Model-Karriere konzentriert. Jetzt wurde Romeo mit einer neuen Frau gesichtet!

Der Fußballer war gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Cruz Beckham (17) und dessen Freundin Tana Treloar im Walt Disney World Resort in Florida unterwegs. Doch auch der 19-Jährige musste im Vergnügungspark nicht auf eine weibliche Begleitung verzichten! Via Instagram-Story teilte Cruz eine Aufnahme, die ihn und seine Liebste in einer Achterbahn zeigt. Auf dem Schnappschuss markierte er Romeo und die kanadische Fußballspielerin Jordyn Huitema (21).

Die Beauty war ebenfalls bis vor Kurzem noch in festen Händen. Jordyn war fünf Jahre mit dem FC Bayern München-Star Alphonso Davies (21) liiert. Im Mai dieses Jahres gab der Linksverteidiger in seiner Instagram-Story die Trennung von seiner Freundin bekannt. "Sie ist ein guter Mensch, vor dem ich viel Respekt habe. Ich wünsche ihr das Beste und bitte alle, unsere Privatsphäre zu respektieren", wandte er sich an seine Fans.

Instagram / mimimoocher Mia Regan mit ihrem Freund Romeo Beckham

Instagram / jordynhuitema Jordyn Huitema, kanadische Fußballspielerin

Instagram / jordynhuitema Alphonso Davies und Jordyn Huitema im Disneyland

