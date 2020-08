Kylie Jenner (23) geizt nicht mit ihren Reizen. Dass sich die Mutter von Stormi Webster (2) im Netz gerne sexy präsentiert, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder setzt die Unternehmerin ihre Kurven mit knappen Outfits und lasziven Posen perfekt in Szene und bringt damit ihre knapp 191 Millionen Follower regelrecht um den Verstand. Auf neuen Aufnahmen verzaubert Kylie jetzt mit ihrem flachen Bauch.

Auf neuen Paparazzi-Fotos von Samstag trägt die 23-Jährige eine lässige weiße Jogginghose. Dazu kombiniert Kylie lediglich einen weißen, gehäkelten BH und eine dazu passende kurze Jacke – und legt damit den Blick auf ihren durchtrainierten Körper frei. Ihre Körpermitte wird von zwei feinen Bauchkettchen umspielt, die ihre schmale Taille zur Geltung bringen. Dazu trägt sie ihre hellbraune, lange Mähne offen über ihre rechte Schulter gelegt.

Gerade erst feierte Kylie ihren 23. Geburtstag und ließ es sich zu diesem Anlass natürlich nicht nehmen, einen besonders heißen Look zu präsentieren. Sie posierte ziemlich sexy für eine Fotoreihe auf Instagram in einem hautengen, aufwendig bestickten Dress. Dabei greift sie sich mit ihren Händen immer wieder in die Haare oder mal ganz frech an ihre Brüste.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, "Keeping up with the Kardashians"-Star

Anzeige

MEGA Die Unternehmerin Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de