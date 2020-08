Kylie Jenner (23) hat sich richtig in Schale geschmissen! Die Brünette ist das Nesthäkchen der Kardashian-Jenner-Schwestern. Kaum zu glauben, wenn man überlegt, dass Kylie bereits supererfolgreiche Unternehmerin und engagierte Mutter einer zweijährigen Tochter, Stormi Webster (2), ist. Am 10. August feierte sie gerade ihren erst 23. Geburtstag – und zu diesem Anlass verzauberte Kylie ihre Community mit einem besonders heißen Outfit!

Heiß, heißer, Kylie! Auf Instagram teilte die Reality-Bekanntheit nun direkt eine ganze Foto-Reihe, auf der sie im superkurzen, engen, aufwendig bestickten Dress in verschiedenen Orange- und Blautönen ganz schön sexy posiert. Während sie lasziv in die Kamera schaut, fasst sie sich mit den Händen mal ins Haar, mal an ihren Bauch und mal ganz frech an ihre Brüste. In der Bildunterschrift machte sie zusätzlich deutlich, dass das Kleid mit Ausschnitt-Schlitz bis zum Bauchnabel ein ganz besonderes Dress ist: Es handelt sich um eine Designer-Geburtstagsrobe von Balmain-Artdirector Olivier Rousteing!

Keine Frage, die Fans sind bei diesem scharfen Anblick aus dem Häuschen! "23 sah noch nie so gut aus", schrieb ein Follower unter dem Posting. "Heiße Mama!" oder "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du rockst dieses Kleid und bist und bleibst eine Königin", lauteten weitere begeisterte Kommentare.

