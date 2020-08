Adela Smajic (27) und Mischa Mayer müssen nun erst einmal auf Distanz gehen. Nachdem die einstige Schweizer Bachelorette von ihren Märchenwald-Mitstreitern bei Promi Big Brother nominiert worden war, wählten die Zuschauer sie am Samstagabend aus der Sendung. Besonders hart traf das ihren TV-Turtelpartner Mischa Mayer, der die letzte Woche der Show ohne seine Lieblingsmitbewohnerin auskommen muss. Doch Adela distanzierte sich augenscheinlich schon während ihrer Zeit im Container von dem Love Island-Beau – Promiflash verrät sie nun, warum.

Tatsächlich habe sich die Influencerin in Bezug auf Mischa zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt. "Es lag auch an den Mitbewohnern, die so einen extremen Fokus auf uns gesetzt haben", erklärt Adela. Sie habe auch die Fragen des großen Bruders von wegen "Wie findest du Mischa?" bemerkt und deshalb den Druck verspürt, dass zwischen ihr und dem Hottie etwas laufen müsse. "Aber was ist, wenn da nichts draus wird? Da dachte ich, ich mache lieber einen Schritt zurück, als wenn das in eine falsche Richtung gehen könnte", gibt sie offen zu. Diese Entscheidung sei eher als Schutz für sie beide gedacht gewesen.

Durch "Die Bachelorette" und "Love Island" haben sowohl Adela als auch Mischa bereits Kuppelshow-Erfahrung. Die Brünette glaubt, dass der Flirtdruck gerade deshalb höher gewesen sein könnte. "Mischa meinte noch zu mir, ich weiß nicht, ob wir uns hier küssen sollten. Weil, wir hatten das halt alles schon und deswegen wäre es komisch geworden", erklärt die 27-Jährige.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, "Promi Big Brother"-Kandidat 2020

Sat.1/Marc Rehbeck Adela Smajic für "Promi Big Brother" 2020

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Mai 2020

