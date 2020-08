Zuerst eine neue Show, dann neue Lippen! Bei Temptation Island ließ Michelle Daniaux nichts anbrennen. Obwohl sie noch mit ihrem Langzeitfreund Mateo Glotz zusammen war, flirtete die Blondine heftig mit Single Max Schnabel (22). Nun wurde bekannt, dass sie auch in dem neuen Format "Ex On The Beach" mit am Start ist. Vor Ausstrahlung der Show gibt es nun eine weitere Neuigkeit: Gegenüber Promiflash sprach Michelle ganz offen über ihre frisch aufgespritzten Lippen.

"Meine Wunschlippen sehen genauso aus wie meine, nur mit mehr Fülle", erzählte die Beauty. Sie habe deshalb in der Vergangenheit schon mal einen Anlauf gewagt, der jedoch nur wenige Tage hielt. Mithilfe von Chirurg Dr. Dagdelen aus Düsseldorf wollte sie nun erneut nachhelfen. Dabei wurde die 21-Jährige von ihrem Umfeld unterstützt: „Meine Familie und Freunde stehen absolut hinter mir, egal was ich tue", schwärmte die Österreicherin.

Dieser Beauty-Eingriff soll jedoch nicht der Letzte gewesen sein. „Irgendwann möchte ich noch etwas an meiner Nase verändern [...] oder auch die Wangenknochen mehr betonen", verriet das Reality-Sternchen. Dabei setze sie auf Hyaluronsäure. Eine größere Operation plant Michelle momentan nicht.

Michelle Daniaux, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Michelle Daniaux im November 2018 in Österreich

Michelle Daniaux im Mai 2020

