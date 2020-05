Hätte es beinahe etwa doch noch ein Happyend bei Michelle Daniaux und Mateo Glotz gegeben? Das österreichische Paar testete auf Temptation Island seine Treue – und ging nach dem letzten Lagerfeuer schlussendlich getrennte Wege. Michelle wollte erst mal herausfinden, ob Single-Mann Max Schnabel vielleicht besser zu ihr passt, konnte allerdings ihren Ex nicht vergessen. Schließlich waren die beiden fast vier Jahre ein Paar gewesen. Gegenüber Promiflash verriet Michelle jetzt, dass sie daraufhin fast wieder mit Mateo zusammen gekommen wäre!

Nach dem Abschluss der Dreharbeiten ignorierte sich das Ex-Paar erst einmal zwei Wochen, wie Michelle bereits im Promiflash-Interview erklärt hat. Doch nach und nach hätten sie wieder Kontakt aufgenommen, was die Blondine schlussendlich sogar dazu brachte, die Kommunikation mit Max zu unterbinden. Nach einer Aussprache sei ihr Kontakt dann immer intensiver geworden: "Also, Beziehung kann man es nicht nennen, aber wir haben schon fast wieder so etwas wie eine Beziehung geführt, nur haben wir es niemandem erzählt. Wir haben uns jeden Tag gesehen, haben jede Nacht beieinander geschlafen und haben uns gut verstanden. Wir haben es aber niemandem erzählt, weil es einfach keine Beziehung war und auch nicht offiziell. Wir waren auch unsicher", gab Michelle zu.

Doch am Ende scheiterte die neu entflammte Liebe wieder an denselben Problemen, die es schon vor ihrer Trennung gegeben hatte: "Irgendwie hat es sich dann wieder verlaufen, weil wir wieder zwei, drei Diskussionen hatten. Wir wissen einfach, dass wenn es wieder zu einer Beziehung kommen würde, es früher oder später wieder zu den gleichen Streitthemen kommen würde", stellte Michelle klar. Aktuell verstehen sich die beiden prächtig und es fließe auch kein böses Blut zwischen ihnen. Die Reality-Beauty ist sicher: "Wenn wir wirklich zusammengehören, dann passiert das auch irgendwann wieder. Zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht."

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Michelle Daniaux, Mateo Glotz und Angela Finger-Erben

Instagram / glotzmateo Mateo und Michelle, "Temptation Island"-Paar 2020

TVNOW / Frank Fastner Michelle und Mateo, Paar bei "Temptation Island" 2020



